Pedi a cabeça de Roger

Acredito, racionalmente, que não há como passar pela seleção de craques do Flamengo por dois gols de diferença na partida de volta das oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (20).

Estou calejado pelas últimas eliminações traumáticas em casa e pelo retrospecto do ano: tombamos para o Fluminense na Copa do Brasil dentro do Beira-Rio, entregando dois gols de bandeja nos confrontos.

Estou cético pela maneira como o Inter vem se apequenando em sua mentalidade: comemorando derrota fora, agradecendo por permanecer vivo, esquecendo que é campeão mundial e bi da América — semelhante ao Rubro-Negro —, menosprezando a vantagem histórica de atuar no Beira-Rio, ao lado de sua torcida apaixonada e das labaredas das ruas de fogo.

Mas quero, de coração, descobrir-me profundamente equivocado. Prefiro errar e ser feliz a acertar e ser triste.

Jamais vou deixar de apoiar. Ou torcer para um técnico cair e meu time afundar. Nunca desejarei o pior para ter razão. Que os vaticínios se danem nessa hora de decisão. Não é nada agradável ser profeta de dores; o que mais me inspira é ser surpreendido pelas alegrias.

Vejo, entretanto, uma grande oportunidade para a redenção de Roger Machado. A realidade se mostra absurdamente contra ele, portanto é imensamente propícia à quebra de expectativas.

Ele pode transformar vaias em apertos de mão, sua forca em colarinho, seus dias contados na casamata em indelével legado na memória vermelha.

Pode se converter, de azarão, em motivador rumo ao inusitado tri, rompendo o círculo vicioso e previsível de fracassos. Pode calar a boca da imprensa do Sudeste, que insiste em dizer que o Inter virou “aperitivo para as equipes do Rio de Janeiro”.

É o jogo mais importante da sua vida como treinador. É o maior dilema da sua carreira. O ponto de intersecção capaz de mudar o jeito como é enxergado, transpor o teto de suas experiências e realizações no passado, provar que consegue conquistar mais do que títulos regionais (Campeonato Mineiro de 2017 pelo Atlético, Campeonato Baiano de 2019 e 2020 pelo Bahia e Campeonato Gaúcho de 2025 pelo Inter).

Não tem quem não goste de Roger. Eu gosto. Figura respeitável, culta, iluminada, uma liderança da gentileza e da inclusão social, sobrevivente de um sistema que exclui e silencia, mantendo a esperança e a voz pela igualdade racial.

Eu o admiro. Eu o identifico como uma bênção na sociedade gaúcha. Uma fase ruim não apagará o que ele empreendeu na luta contra o racismo. É o único técnico negro da Série A, e lançou a coleção Diálogos da Diáspora, que publica livros de escritores negros.

Já foi uma inspiração como jogador, saiu da várzea para se tornar um dos melhores laterais-esquerdos na década de 1990, agora busca o mesmo como estrategista.

Na condição de atleta, venceu a Libertadores pelo Grêmio em 1995. Exatamente trinta anos depois, o destino oferece a chave para entrar novamente no portal da Glória Eterna e repetir o feito como comandante colorado. É improvável, mas não impossível.

Não darei palpites de linhas altas para controlar a saída de Léo Pereira e Léo Ortiz, ou de pressão desde o início, ou de retaguarda na bola alta na área, muito menos me meterei na escalação.

É tudo com você, Roger

Seria uma reviravolta emocionante: o homem que encerrou a carreira por uma lesão na lombar carregando o Inter nas costas para uma proeza inverossímil.