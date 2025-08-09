O que leva uma pessoa a repetir o mesmo erro mesmo depois de perdoada?

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o escritor. GZH / Reprodução

Uma mulher, grávida do segundo filho, descobre que o marido continua flertando com outras mulheres. Não é a primeira vez: ele já havia feito isso durante a gestação do primeiro filho do casal. Na época, ela perdoou, acreditando que ele iria mudar.

A situação se repetiu: o que fazer? Confira no vídeo abaixo a opinião do de Carpinejar no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

"No Desafio Sentimental GZH dessa semana, leitora diz que pegou o marido conversando com outras mulheres, seduzindo, cantando outras mulheres. Ela está grávida do segundo filho do casal e ela comenta que aconteceu o mesmo na primeira gestação e ela perdoou.

Não diria que é um caso de reincidência, não houve, por mais que tudo indique, uma repetição do erro, ele nunca mudou, ele continuou errando desde sempre, ele não evoluiu, não se corrigiu e apenas pediu desculpa da boca para fora, permaneceu o mesmo. Você, quando perdoa, pensa que a outra pessoa vai se dedicar, pensa que a outra pessoa vai se esforçar, pensa que a outra pessoa vai aproveitar essa chance, mas nem sempre isso acontece.Há pessoas que enxergam como uma oportunidade para mentir mais e melhor. Ele continua com o mesmo padrão de comportamento, então não foi uma recaída, o perdão que foi uma recaída.

Não tem o que fazer, não tem como ensinar alguém a ser fiel, não tem como ensinar alguém a ser leal. Eu entendo que a fidelidade é como se fosse o quintal de uma casa, mas a lealdade é o jardim dessa casa e para entrar no quintal você tem que atravessar o jardim da frente. Não há lealdade, de modo nenhum.

Ele se mostra parceiro nos momentos mais importantes da sua existência, quando você precisa de amparo, de ajuda, de alguém para partilhar tarefas, ele se aproveita que você está grávida para atacar, ele aproveita que você está entretida com a gestação, ocupada com a gestação para farrear. Ele não merece nem um pouco você e terá que se esforçar, se esfolar muito para merecer ser pai dos seus filhos".