No Desafio Sentimental GZH, leitora conta que viveu um relacionamento de seis anos acreditando que o sonho de morar junto era dos dois. A mudança já estava marcada, mas, a um mês de acontecer, ele terminou o namoro. Sem entender a postura, ela escreveu ao Carpinejar em busca de respostas sobre promessas vazias e amores que enrolam até o fim.
Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar:
Não há nada pior na vida do que alguém concordando com você para passar bem. Não há. A pessoa vai fingindo que vai acompanhar você, ou que o seu sonho também é o sonho dela, até chegar perto da data e depois ela foge, ela vira as costas. Ela não é capaz de dizer o que quer. Ela não é capaz de ser sincera. É uma pessoa dissimulada. E acontece demais em relacionamentos. Alguém que não quer ter filho e finge que quer ter filho, até que surge o filho e a pessoa abandona o envolvimento. Alguém que diz que quer casar, até que chega o instante do altar e ele diz não, e foge. Porque a pessoa não é capaz de ser autêntica durante esse tempo. Por que ela não diz, desde sempre, desde o princípio, o que ela pretende da vida? Por que ela tem que enganar, fazer reféns, cativeiro, destruindo as pretensões do seu par? Por quê? Porque ela quer ter vantagem. Ela acha que nunca vai acontecer e que vai continuar desse jeito para sempre. Ela quer empurrar a realidade com a barriga. Ela está enrolando.
O que existe de enroladores no amor é impressionante. Vai enrolando, pensando que nunca vai precisar expor a verdade. Um relacionamento de seis anos termina de uma hora para outra porque a pessoa não queria morar junto e não foi capaz de uma conversa séria, de uma conversa honesta, de uma conversa franca. É concordar para enganar, não é malandragem. Tem a ver com caráter".
