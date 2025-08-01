Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental 
Opinião

O que existe de enroladores no amor é impressionante

Leitora relata que estava se organizando para morar junto com o namorado e pouco tempo antes da mudança ele terminou o relacionamento

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS