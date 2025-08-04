Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Sem esperança
Opinião

O principal equipamento do brigadiano é o coração, que está exposto e sangra

Colocam a vida em risco para nos proteger, e não obtêm reconhecimento, sequer dispõem de blindagem salarial para lidar com as sequelas

Fabrício Carpinejar

