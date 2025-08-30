Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Legado
Opinião

É a primeira vez que Verissimo nos faz chorar

Cronista morreu neste sábado, aos 88 anos

Fabrício Carpinejar

