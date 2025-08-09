O avental do dia dos pais

Hoje percebo que me pareço com meu pai mais do que ele mesmo apregoava. Fernando / stock.adobe.com

Na infância, eu ria do meu pai quando ele prendia o guardanapo ao colarinho nos restaurantes. Morria de vergonha dele: um bebê gigante.

Carlos improvisava um avental para suas garfadas intempestivas e selvagens. Surgia na cabeceira da mesa com o lenço amarrado — um monarca infantil saído diretamente do túnel do tempo. Lembrava o jabot: espécie de babado rendado da França dos séculos XVII e XVIII, que caía da gola e era característico da nobreza.

Ele colocava um escudo, uma capa de proteção para suas investidas nas panelas e gamelas, sem medo das gotas prodigiosas em suas vestes.

O garçom vinha com sua gravata-borboleta, e meu pai o recebia com seu jabot da gula. Formavam uma dupla irresistível, tipo Jerry Lewis e Dean Martin.

De modo educativo, o destino me aplicou exatamente o que eu mais repelia na figura paterna. Cuidado com o que você repreende no outro: o que vai, um dia volta.

Hoje percebo que me pareço com meu pai mais do que ele mesmo apregoava. Supero os traços físicos por uma infiltração na minha personalidade. A intimidade é um molde de gesso: a escultura em bronze vai se definindo ao longo das décadas.

Terei de adotar o seu caminho. Vivo enxovalhando minhas roupas, os figurinos escolhidos criteriosamente para arrebatar minha esposa e orgulhá-la com meu asseio.

É o molho do espaguete que se espalha pela camisa branca. É a cebola que tropeça do prato para a calça. É o bife que salta com o corte brusco.

Não me divirto. Trata-se de uma série de embaraços de que as mãos atrapalhadas não dão conta.

É assim quando faço a refeição no sofá de casa, em frente à televisão. O estofado já não me suporta mais, com os farelos e sobras despencando do sousplat. A manta virou efeito colateral da minha inabilidade gastronômica. Lá eu escondo os vestígios do crime, e ninguém me vê.

Em público, os danos são maiores. Estar na rua não me permite simplesmente trocar de camiseta.

Sou capaz de derramar até o conteúdo compacto do risoto. Não sei o que acontece. Não sei se é a pressa, a fome ou a descoordenação — mas sempre penalizo meus trajes.

Ou estou com alguma mancha, ou com o tecido molhado porque fui me limpar no banheiro. Essas rodelas de umidade desfalcam o valor da minha presença.

Nem adianta pedir legumes ou salada: alface voará, couve-flor rastejará, pepino se transformará em flecha.

Eu penso algo, e os movimentos executam o contrário. Os gestos e as ideias não se casam no mundo físico e material.

Tudo começa com a escovação da manhã. Não consigo mais escovar os dentes sem deixar um resíduo branco-azulado no meu figurino. Sempre estou vestido de poá. Involuntariamente. Círculos são acrescentados pelo meu desleixo. Converto a sujeira em estampa. Meu perfume é pasta de dente.

Em visita ao meu pai na última semana, ele brincou comigo. Atendeu à porta com um avental que dei para ele em comemoração do maternal, quando eu tinha quatro anos. Gravei a minha mãozinha com tinta no tecido. Não sabia escrever, mas já o amava sem palavras.