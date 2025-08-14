Jamais virei cisne

Loucura por amor é fácil. Difícil é assumir a responsabilidade. SkyLine / stock.adobe.com

Já fez alguma loucura por amor?

Eu já. E comecei cedo: aos cinco anos. Tinha uma namoradinha no jardim de infância. Anamaria.

Namorar significava ingenuamente andar de mãos dadas. Nada além disso.

Estudávamos no Patinho Feio. Não nos largávamos. Dividíamos a merenda, o Nescau, o bolinho inglês. Mostrávamo-nos inseparáveis nas recreações e nos intervalos. Desenhávamos juntos: eu rabiscava os traços, ela coloria.

Anamaria me protegia, era mais alta do que eu. Com ela, não me sentia tão magrinho e mirrado, tão indefeso e estranho. Ninguém me ofendia na turma quando eu me encontrava sob o escudo de sua ternura.

Para assinalar nossa cumplicidade, na festa do Dia das Crianças, resolvi presenteá-la.

Peguei joias da gaveta da minha mãe. Havia tantas pedras, colares, pulseiras… Achei que não fariam falta. O lugar estava meio bagunçado. Não parecia uma vitrine de loja, não ostentava um aspecto secreto, caro e inviolável.

Embrulhei uma correntinha dourada num papel ofício, escrevi o nome de Anamaria, fechei com durex e lhe entreguei, visivelmente emocionado.

Ela me agradeceu o tesouro com um beijo rápido na bochecha. Bem rápido. Foi mais susto do que beijo.

Não lavei o rosto naquele dia.

Na manhã seguinte, fui chamado à direção. Estavam lá minha mãe e a futura sogra, que me descascou: “como pôde roubar da própria mãe? E de modo precoce? Onde vai parar?”.

Não entendia o tumulto, a censura, as ameaças. Não enxergava diferença entre o que era meu e o que era da minha mãe na época. Ainda não havia lido sobre a luta de classes e o materialismo dialético. Sequer sabia ler direito.

A sogra estava com medo da seriedade daquela relação. Tirou a cisma:

— O que você deseja com Anamaria?

Dei a resposta errada:

— Casar.

Eu vi o pavor crescendo em suas pupilas. Ela insistiu que não deveríamos ficar sozinhos em nenhum momento. Dizia que precisávamos de vigilância.

Ela gritava:

— Ele é um menino, ela é uma menina!

Não fazia sentido o aviso redundante. Eu não captava as ambiguidades, as indiretas.

Por pouco, não acabei expulso. Recebi uma advertência, a havaiana voou em casa, pensei que tudo se ajeitaria depois.

Mas o castigo veio da pior forma. Pior do que o isolamento ou a chinelada.

Anamaria nunca mais voltou. Saiu da escolinha.

Fui tratado como uma companhia perigosa. Pela primeira vez, ouvi a palavra “joio”.

A sogra se referia a mim como “joio de gente”.

Permaneci no Patinho Feio. Jamais virei cisne ao lado da minha coleguinha. Não tive tempo de trocar as penas, de encantar na lagoa.