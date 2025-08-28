Já que Marcelo Marques é um torcedor apaixonado, vai mudar de ideia

Ele disse que a decisão seria "irreversível". Jefferson Botega / Agencia RBS

Promessas no campo do amor são sempre contornáveis.

No terreno imprevisível das emoções, você não pode dizer “nunca” ou “jamais”. São palavras proibidas.

É provável que morda a língua com um beijo. E nem sentirá o gosto do próprio sangue.

É provável que se hidrate com a água que jurou que não beberia mais.

O extremismo é temerário quando envolve sentimentos profundos por um ideal. A razão não manda, resta-lhe o papel secundário e tardio de apagar incêndios.

O empresário Marcelo Marques, herói da torcida tricolor, suspendeu sua candidatura à presidência do Grêmio no programa Sala de Redação de quarta-feira (27). Mesmo depois da mais alta filantropia: comprar a Arena por R$ 145 milhões e devolvê-la ao clube do coração. Mesmo depois de deixar um aporte de R$ 10 milhões para contratações, do qual parte já foi usada para o retorno do volante Arthur, que estava na Juventus da Itália. Mesmo depois de ser considerado e festejado como um Sassá Mutema, personagem de Lima Duarte na novela de sucesso Salvador da Pátria (1989).

Marcelo chegou a ser peremptório na coletiva:

— É uma decisão irreversível.

Sua alegação é a falta de disposição para lidar com os arranjos políticos. Assustou-se com a oposição e a resistência de dirigentes ao tentar compor nomes para formar a sua chapa. Isso que buscava ser consensual, trazendo suportes ligados ao atual presidente Alberto Guerra e ao antigo Romildo Bolzan.

Ele confiava que a esperança pelo bem comum seria colocada acima das intrigas palacianas.

É bom ver alguém puro, ingênuo, com intenções nobres se metendo na fogueira das vaidades de um dos maiores patrimônios do esporte gaúcho.

Não sairia ileso. Os conflitos são esperados, os atritos são fatalidades do processo, as rusgas no poder são rotineiras.

Até porque sua trajetória é de fora para dentro: não era conselheiro, mal conhece dez conselheiros. Seu cabo eleitoral é o seu discurso e o seu histórico como o empreendedor que transformou uma padaria no fundo de um quintal em Gravataí na Marquespan, império do cacetinho no país, produzindo diariamente 17 milhões de pães.

Se fosse no campo de negócios, eu acreditaria no seu recuo. Mas, já que ele é um torcedor apaixonado, não levo ao pé da letra. Vai mudar de ideia. Sonhos não abrem mão dos encontros, apenas trocam a data e o local.

Nele, existe o hino de Lupicínio ecoando mais forte do que a voz da sua consciência:

“Até a pé nós iremos / Para o que der e vier / Mas o certo é que nós estaremos / Com o Grêmio onde o Grêmio estiver”.

Não negará um chamado. Não se indisporá com uma missão.

No máximo, dá para pensar que adiou sua nominata para a próxima eleição. Contudo, não duvido que ainda volte atrás antes das urnas de novembro.

Para rever seu posicionamento, Marcelo Marques nem precisa consultar o claro e cristalino apoio da massa do Grêmio. Basta escutar o coro da torcida colorada, rival, que vibrou com a sua desistência como se fosse um título inusitado.