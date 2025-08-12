Da gula ao pesadelo

Jamais imaginei que me tornaria fã de salada. fahrwasser / stock.adobe.com

Envelhecer é ter que escolher entre comer e dormir.

Sequer janto. Nada é mais prazeroso do que uma noite bem dormida. Comecei a me nutrir dos sonhos.

Não é que desejo viver mais, desejo apenas sobreviver.

É igual à mudança de mentalidade diante das festas. Na juventude, eu virava a madrugada, dançando freneticamente até o sol raiar, e seguia direto ao trabalho. Não sentia cansaço nenhum. Atualmente, se invento de reprisar a performance, vou direto ao túmulo. Aliás, sou aquele sujeito que chega primeiro em qualquer celebração ou aniversário — quando o anfitrião nem se arrumou direito —, trata de cumprimentar todos os conhecidos no início e sai à francesa, sem se despedir de ninguém, cumprindo menos de duas horas de presença. Eu me transformei em uma sombra enigmática e misteriosa, que bate o cartão e some discretamente, perdendo o melhor das fofocas.

Nas refeições, não me demoro como outrora. Evito o que tanto me satisfazia e garantia minhas gargalhadas: matambre, feijoada, mocotó, vatapá, moqueca, encrencas que ultrapassavam facilmente mil calorias.

Eu não digeria, mas fermentava. Meu organismo não aguentava excessos. O intestino dava palestras no meu lugar.

Prefiro ficar no quarto a me trancar no banheiro; permanecer deitado, quentinho na cama, a penar de pés descalços, sentado na privada.

Jamais imaginei que me tornaria fã de salada, ou caudatário do peixe. Não foi opção, e sim imposição do destino, questão imperiosa de saúde.

Por um tempo, fingi que as taxas altas de colesterol, glicose e triglicerídeos não eram minhas. A fatura veio na forma de insônia.

Passo tão mal que não vale o investimento de uma batata frita ou de um milk-shake. A dor de barriga inibe o paladar. Lembro tudo o que enfrentei de horror e solidão, e dispenso as tentações.

Minhas exceções são raras e controladas, com o aperitivo do remedinho.

E pensar que já fui uma retroescavadeira alimentar. Parece uma encarnação anterior, não algo que aconteceu nesta vida.

Antes, eu comia vinte pedaços de pizza num rodízio. Antes, eu era Garfield apaixonado por lasanhas fumegantes. Antes, consumia uma baguete inteira no café da manhã, recheada de mortadela e queijo. Antes, meu pratinho do cemitério empilhava dezenas de ossinhos de galeto. Antes, eu repetia a picanha ou a costela a ponto de o garçom deixar o espeto na mesa. Antes, devorava um pote de sorvete para assistir a um filme. Antes, raspava uma panela de brigadeiro. Antes, emborcava uma lata de leite condensado. Antes, repetia três vezes a sobremesa. Antes, assaltava a geladeira, agora, peço desculpa para ela.

Hoje, meus únicos amigos são o atum, o salmão, a pescada-amarela, a tilápia.

Não dou mais prejuízo a buffet a quilo, somente lucro. Peso o prato e jamais entro na categoria “livre”.

Fui brincar com uma moça no restaurante, enquanto ela se servia. Observei seu prato e comentei:

— Não sei quem pegou menos comida: eu ou você?

Ela explicou, sem jeito: