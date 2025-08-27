Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Leitora relata que vive em conflito com o marido por causa da bagunça em casa. Sapatos espalhados pela sala, objetos no banheiro e utensílios fora do lugar na cozinha se tornaram motivo constante de brigas. Ela diz que já se cansou de pedir mudanças, mas nada acontece. Sem saber o que fazer, a mulher consultou o Carpinejar sobre o tema.

Confira no vídeo abaixo a opinião do Carpinejar no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

Primeiro, as grandes discussões, as grandes DRs do casal, nunca são por grandes motivos. Você não se desentende por um projeto, um sonho, uma viagem, um plano. Você vai ralhar, vai entrar em atrito por que não levou o lixo? Por que não lavou a louça? Por que não recolheu sua roupa?

Devemos ter cuidado para não explodir nas banalidades, nos atos triviais, porque torna a convivência impossível. O outro não é você. Você pode ser metódica, disciplinada, organizada. E a outra pessoa pode se espalhar, pode ser bagunceira, pode gostar do caos, pode se preocupar muito mais em sair do perigo. Você tem que deixar tudo alinhado. Todo mundo tem o seu temperamento, o seu perfil, a sua dinâmica.

Não é que você casa, você não vai transformar o outro. O outro não vai mudar. Casamento não é escola de bons modos. Não é escola de correção comportamental. A pessoa vai trazer toda a sua criação para dentro de casa.

O respeito às diferenças, o respeito até aos defeitos, demonstra que o outro tem liberdade. Demonstra que você ama integralmente o seu par, porque você não quer moldá-lo. Você gosta do jeito dele. O que ele faz agride você? Não. A casa é dos dois. Por que você então escolheu ficar casada com quem não tem um temperamento compatível? Pense por que você escolheu. Deve ter motivos, deve ter virtudes. Só que depois de um longo tempo juntos, só enxergou. Chegamos às falhas e esquecemos o que nos fez despertar a paixão pelo outro. Somos injustos emocionalmente. Porque queremos educar o parceiro ou a parceira.

Você não pode assumir o papel de mãe de seu marido. Você está agindo como se fosse uma mãe. Repreendendo, censurando, repetindo, falando o que ele pode ou não pode fazer. Você está esquecendo que ele é adulto. Acho que ele não está querendo encontrar pretextos para a separação. É você que está encontrando pretextos para desabafar. Você é que não anda feliz. Está descontando em tudo o que você vê. A felicidade é leveza. Quando você cuida de si e entende a sua companhia".