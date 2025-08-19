Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Avozidade
Opinião

Avós sitiados

Agora que seria possível aproveitar a aposentadoria para sair, viajar, se divertir, com os rebentos emancipados, o ninho vazio, eles preferem ser caseiros de novo

Fabrício Carpinejar

