Avós sitiados

Meu amigo Mário Corso virou avô.

Não consigo mais me encontrar com ele. Nunca está livre. Nunca tem tempo sobrando. Nunca localiza uma folga.

Sei que ele é um psicanalista importante e requisitado, mas desde que nasceu seu neto, Santiago, em março, sua agenda foi mentalmente bloqueada.

Não que ele tenha compromissos profissionais adicionais em sua rotina ou more com o neto. É que ele deseja estar à disposição.

Júlia, sua filha, pode precisar a qualquer instante.

Então, preventivamente, ele não marca mais nada, para não correr o risco de estar impedido na hora em que surgir um telefonema.

Os avós são assim. Agora que seria possível aproveitar a aposentadoria para sair, viajar, se divertir, com os rebentos emancipados, o ninho vazio, eles preferem ser caseiros de novo.

Ficam mais em casa do que ficavam com os filhos. Eles se isolam no bunker de fraldas e mamadeira. Oferecem uma segunda residência para o bebê, como se fosse uma chácara na própria cidade.

Tornam-se a retaguarda da criação, os curingas do cuidado, as babás de plantão.

É como se a torta dietética dos hábitos passasse a ser, subitamente, calórica e doce, repleta de cobertura de chocolate e recheio de merengue.

É como se o WhatsApp deles tivesse entrado em modo infantil. Só interagem por emojis, só falam em diminutivo, e sempre mandam áudio sussurrando para não acordar a pequena figura.

A galeria de imagens também muda de prioridade. Se antes continha fotos de passeios ou prints de boletos, hoje é ocupada por poses milimétricas do desabrochar do anjinho: despertando, dormindo, fazendo bagunça, bocejando, comendo, no colo, no berço, no chiqueirinho, no sofá, no chão, com o cachorro, sem o cachorro. Até os ralos pelos do crescimento das sobrancelhas são registrados. Acumulam tantos takes da mesma cena que parecem cópias, não variações — e ainda despacham tudo para a lista de contatos.

Preste atenção numa tendência familiar: todo avoengo novato troca de aparelho apenas para aumentar os gigas de armazenamento. Nem dava bola para o celular, e de repente começa a se preocupar em adquirir um modelo mais recente, com o dobro de memória.

Se a mãe ou o pai anotam as descobertas da criança num diário, os avós produzem um documentário: filmam do engatinhar aos primeiros passos.

O que me leva a concluir: os jovens anciões estão inacessíveis para os amigos. Ponha na conta uma licença-maternidade imaginária.

Não adianta argumentar. Eles não raciocinam — amolecem. Estão viciados no cheirinho da cabeça de Santiago.

Se você não é avô ou avó, jamais vai entender.

A língua portuguesa carece de uma palavra para traduzir esse momento apaixonado e enfeitiçado. Em espanhol, lembro-me oportunamente de “abuelidad”, algo como “avozidade”.

O estado de avozidade é um eco da paternidade e maternidade vividas na juventude, voz que retorna mais potente, acrescida do discernimento e da autoaceitação da maturidade.