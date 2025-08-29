A indústria do pó

Todo dia, recebia a minha cota de farinha como se eu fosse uma massa, durante meu processo de desova de casa. Nueng / stock.adobe.com

Hoje as crianças são sachês. Usam desodorante e perfume sem moderação, para qualquer saída ou passeio banais. Até para cumprir a rotina escolar.

São miniaturas adultas. Seus armarinhos são idênticos aos dos pais. Foi-se o tempo em que a infância se valia de um módico kit de higiene que cabia num estojo.

O cuidado já começa com xampu e condicionador, uma dupla que sequer conheci em meu modesto box de cortina de plástico floreada.

Eu lavava a pele e os cabelos com sabonete amarelo de glicerina, meu sol portátil inodoro. Não diferenciava o couro cabeludo da própria carne. Ganhavam o mesmo tratamento de lixa. Na época, nossa missão se resumia a tomar uma ducha. Nem cogitávamos lidar com a transpiração e prevenir odores desagradáveis.

Os banhos nem podiam ser demorados para não se gastar energia elétrica à toa.

Quando piá, eu não tinha cheiro de nada. Aliás, tinha o meu cheiro. Nenhum colega reparava em minha passagem pelos corredores do colégio. Eu tampouco sentia, em contrapartida, alguma fragrância especial na minha turma.

Nos anos 70 e início dos 80, só se botava talco. O sal das manhãs. O açúcar das noites.

Eu morava entre nuvens. Vestia a neblina.

Desodorante nem pensar. Muito menos perfume. Ambos eram exclusivos dos maiores de 18 anos, inalcançáveis para mãos pequenas, ou inacessíveis para os bolsos populares, com marcas estrangeiras vendidas em free shops.

Passávamos por um verdadeiro ritual pós-chuveiro — para aromatizar de leve.

Fui grisalho antes da hora: um menino grisalho.

Recordo-me da talqueira colorida, com a substância branca acondicionada num potinho bonito, em destaque no cômodo do banheiro. Espanávamos a pele com uma almofadinha. O gesto parecia de maquiagem: no lugar do blush, o talco.

Não sei como não ficávamos asfixiados. Vivíamos polvilhados. Todo dia, recebia a minha cota de farinha como se eu fosse uma massa, durante meu processo de desova de casa.

O pó se infiltrava no travesseiro, nos lençóis, nas paredes. O quarto amanhecia com a poeira do cheiro adocicado. Não dava nem para suar com tantas camadas tapando os poros.

Havia talco para tudo: talco para o corpo, talco para o chulé do Kichute, talco contra piolhos (Neocid). Fazia-se tão essencial quanto vinagre, bicarbonato de sódio e limão para remover manchas nas roupas.

Na década de 90, lentamente as famílias migraram para loções, hidratantes e colônias.

O talco não é mais empregado em bebês, seu público predileto, e acabou substituído por pomadas para evitar assaduras.

O produto tornou-se pivô de ações judiciais milionárias questionando possível presença de amianto, um mineral cancerígeno.

E virou um fantasma na memória. Uma assombração nostálgica.

Se eu puxar fundo o ar dos meus pulmões, ainda sou capaz de soprar camadas geológicas dessas lembranças.

Ouça meu comentário na Rádio Gaúcha