61 socos antes, 127 facadas agora

Precisamos mudar as leis, o currículo das escolas, reestruturar mentalmente os lares. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As redes sociais viralizaram os 61 socos que um ex-jogador de basquete deu em sua namorada em menos de um minuto dentro de um elevador, indo do décimo sexto andar até o térreo, numa selvageria brutal em Natal (RN), em 26 de julho.

Pouco se comentou sobre as 127 facadas que uma jovem de 21 anos sofreu em Alegrete, na Fronteira Oeste do Estado, quase uma semana depois.

O que leva um homem a esmurrar dezenas de vezes a namorada é o mesmo que leva outro a esfaquear mais de uma centena de vezes a parceira. É o mesmo combustível de aversão e repugnância a um gênero.

127 golpes de faca: um massacre absurdo, infernal, desumano. Não se mediram esforços para liquidar uma existência. Para não oferecer uma chance.

Não é um ato involuntário, impensado. É uma sequência incontestável de boçalidade. Não houve pausa para socorro.

Eduarda se encontrava em sua casa no bairro Tancredo Neves. Inerte em sua cama. O suspeito é seu companheiro, de 28 anos, preso no domingo (3) pela Brigada Militar. O casal tinha três filhos, mas não morava com eles.

Há quatro ocorrências de violência doméstica cometida contra ela. Uma em 2024, duas em 2022 e uma em 2019. Todas solicitadas por vizinhos. Em nenhuma delas, Eduarda contou com o mínimo de liberdade para fazer o registro e garantir medida protetiva.

Já havia recebido tapas, murros, empurrões. Já acumulava um histórico de desculpas e eufemismos: caiu da escada, tropeçou, em briga de casal não se mete a colher. Não se calou por amor, e sim por medo estrutural. Existe o descrédito lançado sobre as vítimas. Como se o ciúme justificasse tudo.

Não devia poder nem respirar em paz, falar em paz, sair para a rua em paz.

MAIS CARPINEJAR Sessenta tentativas de...

É o mundo da subnotificação, da opressão absoluta. Ela não tinha como denunciar o agressor, vivia em cativeiro sob ameaça e chantagem. Tentou com o silêncio evitar o pior, mas o silêncio apenas apressou o seu fim.

O silêncio da vulnerável Eduarda é minúsculo perto de nossa omissão.

Precisamos mudar as leis, o currículo das escolas, reestruturar mentalmente os lares.

O risco é a banalização dos crimes, a normalização dos feminicídios, a ponto de serem considerados como desentendimento conjugal.

Somamos 36 feminicídios no primeiro semestre de 2025 no Rio Grande do Sul, um recorde de aniquilamento de esposas, namoradas e mães. O número não diminui, e ainda não é fiel à realidade: imagine o que acontece em segredo, com pessoas amordaçadas pela agressividade iminente de seus parceiros?

Leia Mais RS tem queda nos homicídios e latrocínios, mas aumento de feminicídios no primeiro semestre

Há quem não consiga sair da relação.

É o mundo da misoginia, do ódio às mulheres, do confinamento paralisante da presa, do bloqueio dos contatos, do isolamento.

Eduarda estava tão sozinha, tão desamparada, que seu corpo acabou sendo descoberto após dois dias. Ninguém a procurou. Ninguém da sua família. O cunhado foi quem a localizou.