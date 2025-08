Sessenta tentativas de...

O crime aconteceu no último sábado (26) e foi registrado pela câmera do elevador do condomínio.

As câmeras de segurança registraram o horror do massacre. As imagens viralizaram no mundo, mostrando a banalidade da boçalidade.

O episódio aconteceu no Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Sul não foge da truculência caseira. Até lidera. Em 2024, houve 72 feminicídios, dos quais 14 contavam com proteção judicial. É o Estado brasileiro com a maior taxa de descumprimento da medida protetiva. Já somamos 36 feminicídios no primeiro semestre do ano, e o número não diminui. A liberdade de amar e desamar não existe para as mulheres.