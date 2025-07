Preta toca o céu

Não consigo chorar . Para chorar, é preciso acreditar antes que aconteceu. As lágrimas vêm sempre atrasadas.

O Brasil está condoído, desesperançoso, perplexo: perdemos quem nos representava , quem tinha preta no nome e coração no destino .

Perdemos quem devolveu a liberdade para a música a partir da irreverência inteligente . Perdemos quem nasceu para combater o preconceito de frente, quem não aceitava levar desaforo para casa, quem não dava as costas para o medo .

Perdemos você tão jovem, com muito ainda por cantar, para esse maldito câncer no intestino, contra o qual você lutou arduamente ao longo desses dois anos, à procura de uma saída. Foi virada de cabeça para baixo, aqui, nos Estados Unidos, com quimioterapia, radioterapia, cirurgia para remoção de tumores e tratamento experimental durante a reincidência.