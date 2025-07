No Desafio Sentimental GZH , leitora conta que teve o namoro encerrado porque a sogra era contra o relacionamento. O detalhe é que o ex-namorado tem 40 anos e ainda se deixa guiar pela mãe. Indignada com a falta de autonomia dele, ela escreve ao Carpinejar para entender por que alguns adultos insistem em não cortar o cordão umbilical.

Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar: