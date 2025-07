Morango do amor traz desejo adulto: de gula e de romance

É a reformulação da clássica maçã do amor, agora com morango envolto em brigadeiro de leite em pó e cobertura vermelha.

Você ouviu falar em “morango do amor” ? Caso não, está duas semanas atrasado. É só o que se comenta nas redes sociais. Partiu de um vídeo viral de um chef direto para as vitrines das confeitarias.

Não tem nada demais , nada que justifique o excessivo alarde. É a reformulação da clássica maçã do amor, agora com morango envolto em brigadeiro de leite Ninho e cobertura crocante e vermelha.

Curiosamente, o tempo avança e as idealizações diminuem de tamanho — do maior para o menor.

A maçã do amor tem uma cobertura resistente e dura de caramelo, feita com açúcar, vinagre e corante vermelho. A crosta é rígida, difícil de comer em público, gerando malabarismo e embaraço. Gruda na pele, na roupa. É uma cola que deixa vestígios e da qual o guardanapo não dá conta. Para limpar, apenas com álcool gel. Seu formato é lúdico, próprio para brincar: o fruto vem inteiro no palito, brilhante, num microespeto proposital, para girar como um carrossel. Talvez seja um brinquedo comestível, mais para entreter do que para saciar. Sua vida é efêmera e nem um pouco prática: não suporta a mordida e cai no chão. Raramente alguém chega até o fim. Quem não chorou, quando pequeno, ao não conseguir segurá-la?