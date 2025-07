Estado Traumatizado

Isso explica a inadimplência gigante no Rio Grande do Sul: 41,66% da população sobrevive com as contas atrasadas. Quase metade do Estado. Não nos recuperamos dos tombos. Mais de 3,5 milhões de gaúchos estão inadimplentes, com R$ 22 bilhões em dívidas — o equivalente a 3,11% do nosso PIB.