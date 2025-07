Check-list da alegria de viver

( ) Ver a neve.

( ) Acompanhar o sol se levantando na praia.

( ) Acampar com colegas.

( ) Pular fogueira ou formar roda ao redor do fogo.

( ) Participar de excursão de ônibus da escola.

( ) Ganhar uma medalha em competição esportiva.

( ) Adormecer ao relento, olhando as estrelas.

( ) Andar de avião.

( ) Tomar banho de chuva.

( ) Festejar até de manhã, e ir dormir enquanto todos acordam.

( ) Ficar apaixonado.

( ) Amar alguém de verdade, a ponto de sonhar envelhecer junto.

( ) Ter um amigo para todas as horas.

( ) Passar a noite em claro, conversando com quem você acabou de conhecer.

( ) Atravessar o réveillon numa cidadezinha pacata.

( ) Entrar numa piscina de roupa.

( ) Plantar uma árvore e visitá-la anos depois.

( ) Fazer trilha e mergulhar numa cachoeira.

( ) Rezar por alguém, não só por si mesmo.

( ) Comer brigadeiro na panela.

( ) Reunir a família inteira num almoço.

( ) Comprar um mimo caro para os pais, que eles julgavam que não fosse possível.

( ) Conviver com a lealdade de um cachorro — ou com a astúcia de um gato.

( ) Viajar para longe e interagir em um idioma diferente.

( ) Chorar no cinema.

( ) Assistir a um show no gargarejo.

( ) Admirar a cidade do alto de uma roda-gigante ou de um arranha-céu.

( ) Rir até doer a barriga, até rolar no chão, até pedir para parar.

( ) Cantar sua canção favorita num karaokê.

( ) Escrever uma carta à mão e enviá-la pelo correio.

( ) Explorar a terra de origem dos seus bisavós.

( ) Cozinhar para um afeto.

( ) Beber um cálice de vinho no topo de um morro.

( ) Realizar piquenique no parque.

( ) Terminar um livro e sentir que transformou sua mente.

( ) Subir num palco.

( ) Dançar na sala sozinho.

( ) Perdoar mudando de assunto.

( ) Imaginar como o outro pensa — e descobrir que errou feio. Melhor perguntar do que adivinhar.