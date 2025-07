Chá de infidelidade

Um escândalo mobilizou as redes sociais a partir de uma reunião familiar em Quinze de Novembro , pequena cidade gaúcha com aproximadamente 4 mil habitantes, na região das Missões.

A esposa simula um chá revelação para os parentes . Aparece com uma caixinha com fitas.

No lugar da fumaça rosa ou azul para sinalizar o anúncio do sexo de um bebê, surge a fumaça escurecida e carvoeira da denúncia.

Expõe um dossiê das traições do marido, que está lá, em sua frente: as recaídas com a ex e os casos de infidelidade com três amantes ao longo da convivência, sendo que, de um dos envolvimentos, nasceu um filho — daí o chá de fraldas batizando o encontro.