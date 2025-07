Bolsonaro com tornozeleira: um Vale Tudo protagonizado pelos Trapalhões

Bolsonaro em entrevista nesta sexta-feira (18), após buscas da Polícia Federal. EVARISTO SA / AFP

A Polícia Federal cumpriu mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã de sexta-feira (18) em Brasília, sob determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A corte avalia que ele tem dificultado o julgamento do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Sua conduta litigiosa e inconformada é interpretada com forte potencial para crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional.

Se Donald Trump não tivesse ameaçado o Brasil com o tarifaço de 50% sobre nossos produtos, alegando perseguição política a Bolsonaro, acenando para anistia e censurando a atuação do Supremo Tribunal Federal, certamente o ex-presidente não receberia a dura imposição do uso da tornozeleira eletrônica, sendo obrigado a permanecer em casa entre 19h e 6h, e proibido de acessar redes sociais e de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros (incluindo se aproximar de embaixadas) ou com outros réus.

Diante das preocupações do STF com a possibilidade de Bolsonaro procurar asilo nos EUA e se juntar ao seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, o contexto mudou e acelerou a execução da medida cautelar alternativa à prisão preventiva.

Ao insuflar o intervencionismo dos Estados Unidos, a família Bolsonaro, em vez de garantir a liberdade do seu patriarca, comprometeu seriamente sua situação, reforçando o risco de fuga.

A orquestração feita na base da chantagem comercial acabou repetindo o tiro no pé de Carlos Lacerda pelos capangas de Getúlio Vargas.

Aumentou em três pontos a popularidade de Lula, antes atolada na rejeição, gerou discurso ufanista do presidente em horário nobre, criou uma onda de patriotismo em defesa do Pix — que se agravou com o anúncio na terça-feira (15) de que o sistema de pagamentos será alvo de investigação pelos Estados Unidos.

A história da democracia brasileira caminha a passos largos, infelizmente, para a prisão do terceiro presidente consecutivo em sete anos (sete anos de azar?).

Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato, e ficou preso por 580 dias na sede da Polícia Federal em Curitiba, até ter suas penas anuladas por ilegalidades processuais.

Investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso das obras da usina nuclear de Angra 3 (Operação Descontaminação), Michel Temer amargou quatro dias em prisão preventiva. Hoje responde aos processos em liberdade.

— A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. É a quarta busca e apreensão — desabafou Jair Bolsonaro.

O toque de recolher é uma nova fase do emparedamento. O passaporte de Bolsonaro já havia sido confiscado em 8 de fevereiro de 2024, durante a Operação Tempus Veritatis.

Bolsonaro não se vê tecnicamente preso, mas se encontra com a liberdade podada e vigiada. É um confinamento domiciliar, sem aliados. Não está trancafiado, mas já está fora de circulação.

Ainda que não existam provas concretas (apenas indícios) de que Bolsonaro vinha articulando uma evasão imediata, e mesmo que tenha comparecido aos atos processuais, o artigo 319 do Código de Processo Penal autoriza a ação preventiva — restrições intermediárias, aplicadas quando o juiz entende que a prisão não é decisiva, mas que é preciso estabelecer limites para proteger as investigações e a ordem pública.