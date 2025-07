A carta-bomba de Trump é a maior chantagem que o Brasil já recebeu

Não podemos esquecer que os Estados Unidos, sob o pretexto de combater o avanço do comunismo no mundo, apoiaram a ditadura que durou 21 anos , de 1964 a 1985. A CIA, agência de espionagem, investiu sua inteligência para destituir João Goulart e aprimorar os aparelhos repressivos. Tanto que os EUA abriram as torneiras para nossos governos militares na construção de grandes obras, como a rodovia Transamazônica e a ponte Rio-Niterói, e acabaram contribuindo para o aumento de nossa dívida externa.

Em 2024, o Brasil importou cerca de US$ 44 bilhões em produtos americanos, enquanto os EUA compraram aproximadamente US$ 42 bilhões do Brasil. De nossa parte, foram exportadas 229 mil toneladas de carne bovina para lá, gerando cerca de US$ 1,35 bilhão. As sanções de Trump também atingirão o suco de laranja — setor no qual o Brasil detém entre 65% e 75% das importações americanas e cujas receitas somaram aproximadamente US$ 1,14 bilhão. Outros produtos na mira incluem etanol (75%), produtos florestais como madeira, celulose e papel (30,88%), além de café, siderurgia, equipamentos de transporte e minerais não metálicos.