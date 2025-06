Um século de luzes

Se você lamenta nunca ter visto Paulo Autran, Paulo Gracindo, Raul Cortez, Walmor Chagas e José Lewgoy.

Se não aproveitou a chance de comprar um ingresso para testemunhar performances irrepetíveis de nossos monstros sagrados do teatro — seja porque não dava bola na época, seja porque ainda não conhecia o suficiente —, a história volta a lhe oferecer uma oportunidade.

Não deixe de ir ao espetáculo Não me entrego, não, com sessões de 26 a 29 de junho, no Teatro Simões Lopes Neto, do Multipalco Eva Sopher.

É se emocionar com o maior ator brasileiro, vivíssimo, lúcido, indomável: Othon Bastos, 92 anos. Por sua atuação, ganhou o Prêmio Shell de Teatro (2025).

Assisti à peça em Belo Horizonte, seu monólogo autobiográfico, e saí com a sensação de ter sobrevivido ao frenesi de um milagre.

Não espere um idoso sentado numa cadeira no meio do tablado. As suas pernas acompanham a sua voz de barítono: avançam para longe nos nossos conflitos internos, entre aceitar a solidão da vocação ou se acovardar com a comodidade e se sujeitar à opinião dos outros.

O baiano de Tucano desafiou a vida, e mais: tirou-a para dançar à beira do precipício.

Foi o repórter que investigava a saga de Zé do Burro em O Pagador de Promessas (1962), de Anselmo Duarte, vencedor da Palma de Ouro em Cannes.

Foi o cangaceiro Corisco em Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), clássico de Glauber Rocha.

Foi Paulo Honório na adaptação de São Bernardo (1971), romance de Graciliano Ramos, dirigida por Leon Hirszman, papel que lhe rendeu o Kikito de melhor ator em Gramado.

Foi o poderoso empresário Ronaldo César, dono de uma serralheria em Asa Branca, na novela Roque Santeiro (1985).

Foi o mordomo Silviano, vilão de Império (2014), novela de Aguinaldo Silva, em que tramava a morte do comendador José Alfredo Medeiros (Alexandre Nero).

Contracenou com Zé Celso, Gianfrancesco Guarnieri, Antônio Abujamra, Sérgio Britto, as mais iluminadas inteligências cênicas do país. Na televisão, participou de mais de 80 produções, entre novelas, minisséries e especiais. No cinema, soma número equivalente. No teatro, mais de 60 peças.

É superlativo: prolífico e profundo. Desfruta de 74 anos de carreira, e 59 anos de casamento com a atriz e parceira de profissão e companhia teatral, Martha Overbeck.

Leal aos seus princípios, fiel em sua estrada, não deseja se aposentar: pretende tombar trabalhando. Confere alma à palavra. Os mortos lhe concedem licença quando ele passa. Os anjos concordam com a cabeça com tudo o que ele diz.

Por um detalhe, não o perdemos para a terra de Shakespeare. Entre 1956 e 1957, Othon Bastos estudou em Londres, mas cansou de fazer pontas mudas e telepáticas, e veio ser protagonista no Brasil.

Por um triz, não extraviamos seu talento na escola. Em uma apresentação de fim de ano, em vez de apenas ler, interpretou o poema A Pátria, de Olavo Bilac, e recebeu um conselho da professora de português:

— Nunca mais na vida queira fazer nada de arte.

Para nossa benesse, Othon não seguiu a sugestão — aos 17 anos, abandonou o curso de odontologia para ouvir as lições do teatrólogo Paschoal Carlos Magno, no Teatro Duse.

Othon é um Stradivarius. Madeira, cordas, sangue sublimemente afinados. Você não encontrará entonação igual.