Os 65 órfãos das águas

Mãezinha procura um lar definitivo antes do fechamento do abrigo em Canoas.

Uma promessa feita pela Prefeitura, diante de toda a cidade, no auge do desespero. Agora, a palavra dada corre o risco de virar palavra vencida.

Permanecerão em instalações menores, mais afastadas, com estrutura em adaptação, sem as especificidades protetivas de um abrigo emergencial.

Não sei se as feiras de adoção darão conta do recado. A próxima será agora, nos dias 21 e 22 de junho, no próprio Abrigo Municipal Palmira Gobbi (Avenida Farroupilha, 8001, Canoas), das 10h às 16h.

Se, com toda a campanha, com toda a visibilidade, esses 65 cães não despertaram o interesse de ninguém no abrigo, o que será deles no completo anonimato, sem um cantinho adequado para o encaminhamento à nova guarda?