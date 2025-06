O que você faria se ganhasse na Mega-Sena? 

Porto Alegre já ostentou o título de terceira cidade mais arborizada do Brasil, com um índice de 82,7% há 15 anos. Já recebeu o certificado do programa Tree Cities of the World, que reconhece iniciativas que investem em ecologia e desenvolvimento sustentável. Parece que esquecemos de cultivar nosso viveiro, nosso pomar.

Segundo dados do IBGE divulgados neste ano, com base em informações até 2022, Porto Alegre ocupa a sexta posição do ranking das capitais mais verdes do país, com 76,5% de arborização em vias públicas. Já no perfil do MapBiomas, de acordo com levantamento de 2023, estamos na nona posição, com 20,3% de vegetação urbana em relação à área urbanizada.