O primeiro caso em que a IA encomendou um livro à inteligência humana 

Autor falou sobre a situação no Festival Fronteiras do Pensamento, que aconteceu no fim de maio.

Tive a missão de convidar José Eduardo Agualusa para participar como atração-surpresa do Festival Fronteiras do Pensamento, que alegrou o centro histórico da Capital com debates e duetos de pensadores no fim de maio (30 e 31). Quem me delegou a incumbência foi o amigo Pedro Longhi.