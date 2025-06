O modus operandi de ser amante é a reincidência

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o escritor. GZH / Reprodução

No Desafio Sentimental GZH, leitora revela que viveu como amante durante sete anos. Apesar de finalmente ter conseguido romper o relacionamento com um homem casado, ela enfrenta agora o desafio mais difícil: reconstruir a própria vida sem voltar atrás. Em contato com o Carpinejar, ela pede conselhos sobre como encontrar um amor verdadeiro.

Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar:

"No Desafio Sentimental GZH, leitora diz que foi amante durante 7 anos e conseguiu se desgarrar do romance. Só que a grande dificuldade começa agora, quando você pensa que se livrou do relacionamento com quem está casado, porque você espera que a situação melhore imediatamente, que você vai encontrar uma pessoa ideal, uma pessoa livre, uma pessoa absolutamente receptiva.

Não vai acontecer tão cedo, porque você ainda precisa mudar de vida, você precisa mudar de hábitos, você precisa sair daquela posição submissa e movediça de sempre esperar alguém, esperar o telefonema, esperar ser chamado para ter os encontros poucos, secretos e proibidos. Existe até um fetiche pela transgressão e você precisa alterar seu software emocional, buscar o que traz paz, o que traz tranquilidade, o que traz calma, o que traz harmonia. Esse é o passo mais difícil.

Todo mundo que já foi amante, se separou, mas acabou voltando e quando você volta, você volta ainda mais passivo, aceitando tudo. Porque você encontra naquele caso uma maneira conhecida de ter prazer, uma maneira conhecida de ter romance. Você não entende que é uma dificuldade, você vê, já me conhece, já sei como vai ser, então vou continuar com a relação, não importa o tempo que for e você pode se torturar por migalhas durante um longo período, aquilo que você imaginava que fosse um caso passageiro, efêmero, de alguns meses, pode impactar a sua vida por anos a fio, porque a outra pessoa não vai querer se separar para ficar com você, ele vai querer acumular as opções e sabe que se você voltou para ele, se você voltou para ela, significa que você não tem escolha, que você não tem opção. O julgo, a dominação será muito maior.

Qual que é o modus operandi de ser amante? A reincidência. Você sabe que é errado, você não quer aquilo para a sua vida, você corta o laço, mas não resiste à abstinência, você não aguenta aqueles meses de desintoxicação, você pensa que não vai encontrar nada melhor e acaba ficando com traste".