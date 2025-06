O mais triste fogo no ar

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (21). Duda Fortes / Agencia RBS

O que era para ser um passeio inesquecível de balão, com 21 tripulantes, virou uma bola de fogo letal — à semelhança de um cometa rasgando o azul do céu e despencando sobre uma área de mata em Praia Grande (SC), na divisa com o Rio Grande do Sul, na manhã deste sábado (21).



Fazia sol na região no momento da queda, e imagens compartilhadas mostram a estrutura do veículo aéreo sendo carbonizada minuto a minuto: a lona murchando pelas chamas com rapidez, a ponto de restar apenas o cesto.



Não dá nem para assistir ao vídeo pensando que há famílias a bordo. Que ali pais podem ter perdido seus filhos. Que filhos podem ter perdido seus pais.

Quatro homens e quatro mulheres morreram. Treze sobreviventes encontram-se em hospitais nas cercanias, encaminhados pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU.



Relatos descrevem que vidas foram salvas porque o balão se aproximou do solo, antes de subir pela última vez e cair de forma brusca e derradeira, num átimo suficiente para algumas pessoas saltarem, entre elas o piloto. Depois, o aparelho explodiu, ainda com parte dos ocupantes.



O ex-prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (União Brasil), de passagem por Praia Grande, afirmou pelas redes sociais que realizaria o tour com a esposa, e só não embarcou porque não havia vagas.



As causas do desastre vêm sendo apuradas. Já se sabe que os documentos do balão estavam em ordem, e que o piloto tinha licença para voar. Verificou-se que as condições climáticas eram favoráveis. De acordo com o piloto, o foco de incêndio se alastrou a partir do maçarico auxiliar que estava dentro do cesto e que serve para iniciar a chama do balão principal.