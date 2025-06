É possível julgar alguém por memórias depositadas em um diário?

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o escritor. GZH / Reprodução

No Desafio Sentimental GZH, leitor confessa ter invadido a privacidade da esposa — não pelo celular ou pelo computador, mas ao ler antigos diários escritos por ela. Nos cadernos, descobriu relatos de experiências amorosas e sexuais do passado, e desde então se sente inseguro no relacionamento. Sem saber como lidar com a situação, decidiu escrever ao Carpinejar em busca de orientação.

Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar:

"No Desafio Sentimental GZH, Leitor mexeu na privacidade da esposa, mas não foi no celular, não foi no computador, ele descobriu os diários da vida dela, cadernos e cadernos dos anos anteriores ao relacionamento. Inventou de ler e descobriu ali aventuras amorosas, sexuais, as experiências que ela teve ao longo do tempo, e diz para mim que vive agora uma incerteza conjugal.

Vamos lá. Ela não guarda um ex, não há fotos específicas, vídeos específicos ou mesmo cartas de um ex, que também é uma escolha, mas ela não faz isso. O que tem é um diário, uma coleção de diários em que ela reflete o que aprendeu da vida, o que viveu, assimila suas dores, digere as suas frustrações. O diário não é para ser lido, por isso que é diário, o diário é um segredo que você faz com o papel, não é para partilhar, se fosse partilhar seria um livro, você publicaria aquilo.

Não é o caso, ela não cometeu nenhuma infidelidade, nem está fazendo um santuário do seu passado, porque tanto faz quem ela se relacionou antes, porque ela está falando dela, não do outro, ela está falando o que impactou o romance de formação na existência dela. Ela não tem nenhum interesse de destacar, de demonstrar saudade, de sentir falta de um homem, ela não está traindo, ela não está desmerecendo o encontro que ela teve com você, o casamento, o legado, o que vocês já construíram.

São impressões postas numa folha, não são verdades. (ela pode) Mudar de opinião, de repente, ela não acredita mais naquilo, ela escreveu aquilo que estava sentindo naquele momento, você não tem nem noção do que ela sente agora, você mesmo pode ter mudado o patamar das aspirações dela, o padrão, a régua do que ela deseja. Então, esquece, encontre um jeito de esquecer, não deixe a casa ser invadida por fantasmas que você mesmo convidou para entrar".