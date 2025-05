Quem ronca não sabe que ronca

Ao se preocupar excessivamente com a opinião de terceiros, com o que fica na vitrine, com a sua reputação e imagem pública, sempre se sentirá ofendido com a verdade ou com observações alheias. Entenderá qualquer avaliação de sua postura como condenação (muito mais do que um julgamento). Oferecerá uma relutância mal-humorada e indisposta de acatar o contraditório, o contraponto, vivendo uma idealização de si, numa couraça impenetrável. Não se conhece — e odeia quem se mostra íntimo, capaz de apontar as suas imperfeições.