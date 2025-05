O que fazer quando o casal não se dá bem sozinho?

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o escritor. GZH / Reprodução

Casada há 20 anos, leitora percebe um vazio no relacionamento quando ela e o marido estão sozinhos. Acostumados a viver cercados de amigos e da família, ela relata uma falta de proximidade e de conexão entre o casal.

Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar:

Isso é uma consequência natural de casais com longevidade, com muito tempo juntos. Todo passeio, todo entretenimento, ou é com a família, ou com amigos, e perdem o sabor dos segredos, o romance, a atração. Aquele espaço reservado para confidências, para gargalhadas, para dançar, não fazem mais nada sozinhos. E a comunicação apenas se transforma num modo sociável, não mais íntimo, não mais privado. Perde a importância de falar dos projetos, dos sonhos, das aspirações, das esperanças pessoais. Tudo é o coletivo, a família. Tudo é o trabalho.

Por que você se apaixona por alguém? Quando a pessoa é capaz de dividir as curiosidades do mundo. Quando a pessoa é capaz de ouvir os seus mais excêntricos interesses. Quando a pessoa se apaixona pelo seu pensamento, pela sua forma de enxergar a vida. Se você passa a levar amigos como reboque em qualquer jantar, em qualquer almoço, em qualquer saída, você está reagindo aos amigos, não mais para a relação.

É muito diferente você se portar na frente de outros e ter uma conversa exclusiva e reservada com quem você ama. Você não pode dizer tudo na frente dos amigos. Você vai ter filtros. Você não pode nem ficar irritado, nervoso, nem pode ficar triste. Você está no palco de um teatro. Quando o casal perde essas conexões, eles podem ficar num silêncio absurdo, constrangedor. Não sabe mais como começar uma conversa, muito menos terminar uma conversa. Não é falta de amor, é falta de prática e de intimidade. Tem que começar a conversa de novo. Tem que começar a sair de novo. Tem que começar a abrir instantes, dias na agenda para passear. Caminhe junto. Comece caminhando junto. Comece com esses passatempos mais despretensiosos. E depois monte uma viagem, ou monte um tempo: férias, uma segunda lua de mel com dois dias sem se cobrar, sem se pressionar para falar bobagens.

O amor só se torna sério quando fala bobagens. Mas não é o fim da linha. É apenas mais um desafio, um chamado. Está na hora de voltar a ser um par romântico".