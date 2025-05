Novo Papa: um leão para reaver as ovelhas

Novo Papa no balcão da Basílica de São Pedro. Alberto PIZZOLI / AFP

Nunca um conclave foi tão esperado, teve tanta cobertura, recebeu tamanha visibilidade.

Isso porque seu antecessor era o carismático papa Francisco. Sua ausência se fez radiante presença. Criou expectativas sobre quem o sucederia e abraçaria o desafio de seguir seu legado.

As gaivotas-de-patas-amarelas que vivem no telhado da Capela Sistina mostraram-se mais discretas. Talvez pelo luto do argentino Jorge Mario Bergoglio. Quando saiu a aguardada fumaça branca, às 18h08 (horário de Roma) de quinta-feira (8), nenhuma delas subiu ao topo da chaminé como nas outras vezes.

A fumaceira alva não atiçou as aves, mas enlouqueceu o público na Praça São Pedro. Era o sinal do consenso. Os 133 cardeais, o maior número de votantes até hoje, haviam alcançado os dois terços necessários para a eleição do pontífice.

O cardeal Robert Francis Prevost, nascido em 14 de setembro de 1955 em Chicago, assume como o 267º pontífice da Igreja Católica, adotando o nome de Leão XIV.

Temos um novo líder religioso, eleito num dos conclaves mais rápidos da história, com 4 votações em dois dias — só perde para a conclamação do Papa João Paulo I, em 1978, também com 4 votações, mas num só dia.

Assim como Francisco, Prevost rompe tabus e faz muitas estreias: o primeiro americano a ocupar o trono de Pedro, o primeiro peruano (naturalizado) e o primeiro papa agostiniano em quase oito séculos.

Ele traz para o manto papal bons presságios.

É um cardeal recente, de 2023, já participando ativamente da renovação de nomes.

É um missionário, com experiência na América Latina, fluente em português e espanhol, responsável por mais de três décadas de evangelização no Peru, onde exerceu a função de bispo de Chiclayo.

É uma resposta ecumênica à política isolacionista que caracteriza o governo de Trump, com tarifaços, fronteiras fechadas e deportações em massa.

É da linha moderada, com uma aguçada visão pastoral e sensibilidade às questões sociais.

É um elo para a manutenção dos canais de diálogo com a sociedade, equilibrando tradição e abertura. Tanto que escolheu o nome de Leão, amplamente reconhecido por sua contribuição à Doutrina Social da Igreja — especialmente por meio da encíclica Rerum Novarum (1891), que abordou os direitos e deveres de capital e trabalho, marcando o início da sistematização do pensamento social católico.

É a investida mais poderosa da Igreja Católica para recuperar os fiéis dos Estados Unidos, depois das denúncias de abusos sexuais cometidos por membros do clero.

O escândalo veio à tona de forma explosiva em 2002, quando o jornal The Boston Globe publicou uma série de reportagens investigativas revelando décadas de abuso sexual por padres da Arquidiocese de Boston — e o encobrimento por parte da hierarquia eclesiástica. Esse dossiê foi retratado no filme Spotlight, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2016.

Na ocasião, ficou evidente que os responsáveis eram transferidos de paróquia em paróquia para evitar exposição, em vez de ser denunciados ou punidos. As vítimas, na maioria crianças e adolescentes, foram silenciadas com acordos legais e compensações financeiras. Estima-se que a Igreja Católica dos EUA tenha gastado mais de 3 bilhões de dólares em indenizações desde os anos 1990.

O Relatório do Grande Júri da Pensilvânia, de 2018, identificou mais de 300 padres abusadores e mais de mil vítimas ao longo de sete décadas em seis dioceses do estado.

Talvez a escolha de um estadunidense simbolize a plena conscientização da ferida e o enfrentamento da verdade, após 23 anos de constrangimento.

Era o que faltava para o Vaticano.

Prevost precisará se espelhar na resistência do último Leão para resgatar as ovelhas desgarradas do rebanho — com a credibilidade comprometida nos Estados Unidos, o número de católicos caiu de cerca de 25% para 19%.

Leão XIII, ungido em 20 de fevereiro de 1878, tornou-se o papa mais longevo, e permaneceu no pontificado até sua morte, em 20 de julho de 1903, aos 93 anos.