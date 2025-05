Há pais que não são pais, são desconhecidos

Diante do silêncio e da indiferença do pai, uma leitora desabafa sobre a dor de tentar uma aproximação que nunca se concretiza. O homem abandonou a seguidora e seus quatro irmãos ao iniciar um novo relacionamento, chegando a se recusar a levá-la ao altar em seu casamento. Em busca de orientação, ela recorre ao Carpinejar para entender até que ponto vale insistir na construção de um vínculo com a figura paterna.

Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar: