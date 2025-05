Divaldo Franco: um poste de luz que jamais se apagará

Atravessou a penúria da comunicação a ponto de, ainda adolescente, tentar se matar. Mas, no fundo do poço, agarrou-se ao balde de esperança para subir à claridade do propósito e à clareza de ideias.

Em 1945, aos 18 anos, após ser dispensado de um emprego em Salvador, Divaldo dirigiu-se ao mirante do Elevador Lacerda, com vista para a Praça Cairu, com a intenção de se lançar do alto. No momento decisivo, houve a aparição de sua irmã Nair, que lhe implorou: “Didi, não faça isso!”. A advertência o fez desmaiar, poupando-lhe da queda.