Bem-vindo, Ancelotti

O italiano de 65 anos é um vencedor serial . Cinco vezes campeão da Liga dos Campeões e quatro vezes do Mundial de Clubes. É o único a ganhar a liga nacional nos cinco principais países do futebol europeu: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Não há campeonato que não conheça o atalho, nem jogador que não entenda o idioma. Sua experiência internacional é capaz de antecipar os esquemas táticos de nossos oponentes.

Com o anúncio oficial da CBF na segunda-feira (12), ele aceita a missão de nos levar para a Copa do Mundo, a um ano do torneio. Substitui Dorival Júnior, demitido em março, e tem como objetivo imediato garantir a classificação. No momento, o Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias — chegou a sofrer um doloroso massacre de 4 a 1 para a rival Argentina.