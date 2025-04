Theo, Anna, Kerollyn, Miguel, Bernardo, Rafael, Anthony…

Quem não chorou por Anna, 7 anos , golpeada com nove facadas pela mãe em seu condomínio em Novo Hamburgo? Ou Kerollyn, 9 anos , encontrada morta em um contêiner de lixo em Guaíba? Ou Miguel, 7 anos , posto em uma mala e lançado nas águas do rio Tramandaí?

Estamos exaustos de nos convencer de que eles se tornaram anjos no céu. Não mereciam o inferno na Terra. Poderiam ter sido anjos aqui, na escola, na comunidade, se não tivessem suas linhas do destino interrompidas pelo ódio.

Um levantamento assustador de Zero Hora constatou que, de 153 assassinatos de crianças de até 12 anos no RS ao longo da última década, 70 foram cometidos pelos pais. Quase a metade. As mães aparecem como as que mais mataram, com 41 crimes, secundadas pelos pais, com 18. Em 11 tragédias, o dueto pai-mãe surge como autor. O total é ainda maior quando se incluem padrastos e madrastas, responsáveis por 19 assassinatos. Outros familiares teriam sido pivôs letais em, pelo menos, nove casos.