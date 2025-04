O sonho de todo ex mal resolvido é que a mulher fique disponível para ele após o término

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o escritor. GZH / Reprodução

Leitora conta que se separou após 11 anos de relacionamento. Tem uma filha pequena com o ex-companheiro, e logo depois da ruptura ele já apareceu com outra — 16 anos mais jovem.

Ela sofreu alguns meses de dor. Até que ele voltou com conversas doces, sedutoras, usando, é claro, a filha como pretexto. Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar:

"No desafio sentimental GZH, leitora fala que se separou depois de 11 anos de união, tem uma filha em comum, uma filha pequena, e que logo depois da separação o ex já se envolveu com uma mulher 16 anos mais jovem.

Ela sofreu, ela penou, ela amargou alguns meses, até que o ex volta a procurá-la com conversinhas sedutoras, usando, evidentemente, a filha como pretexto, já que tem guarda partilhada.

Ele aproveita a entrega, ou quando busca a filha, para infernizar os ouvidos da leitora. O que eu posso dizer: é o sonho de todo ex que a mulher fique disponível, estacionada, encalhada, para manter viva a esperança de reconciliação.

Ele não quer que a ex se movimente, siga a sua vida. O grande sonho do ex é ter a sua antiga companheira parada no tempo, aguardando o retorno do príncipe encantado.

Ele aproveita a vida, faz gandaia, tem aventuras. Enquanto ele curte suas experiências, deseja secretamente, num sonho de consumo, que sua ex fique no sacrifício e na penitência, submissa e obediente, aguardando o retorno.

Não é assim? É um machismo ultrajante. Quando ele percebeu que a sua ex estava se recuperando, ele volta sugerindo que não está feliz, insinuando que sente saudade, lembrando dos momentos bons.

Ele não sai e nem fica. Quer justamente criar uma indecisão, uma tensão, para deixar o seu antigo par como refém. Ele pode surgir de novo a qualquer hora, faz com que ela não queira remontar, reconstruir a sua existência, porque ele sempre está à espreita e pode mudar de ideia.

O que você deve seguir fazendo é se distanciar, romper o laço, sacramentar a ruptura. Não dá para viver por fantasmas. Sua vida só será mal-assombrada".