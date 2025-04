Controvertida concessão do Dmae

Em abril, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) ingressou com uma ação civil pública contra a Prefeitura , solicitando uma indenização coletiva de R$ 50 milhões. O montante seria destinado a obras de adaptação climática, como parques lineares e corredores ecológicos. Também são requeridos ressarcimentos individuais para moradores e empresários dos bairros que deveriam ter sido protegidos pelo sistema de defesa contra cheias.

Identifica-se omissão por parte do Executivo ao não cumprir a manutenção adequada do DMAE, apesar de alertas sobre falhas nas casas de bombas e estações pluviais.

Hoje, grande parcela da população está descontente com a distribuição de energia. Com os apagões frequentes, mesmo sem chuva. Com a demora superior a 24 horas para o seu restabelecimento. Com a ausência de resposta nas comunicações.