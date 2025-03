Você precisa acreditar que merece uma vida melhor para mudar de vida

Após nove anos de casamento, leitora revelou estar em uma relação sem amor com o marido. Além disso, relatou que o companheiro tentou seduzir sua irmã, mas não consegue terminar o relacionamento.

Ela se sente emocionalmente devastada e se considera responsável pelo comportamento do marido.

Confira no vídeo acima a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar.

"No Desafio Sentimental GZH dessa semana, a leitora diz que está há nove anos num casamento sem amar o seu marido. Simplesmente porque o seu marido tentou seduzir a sua irmã.

E ela não consegue se mexer, não consegue sair, não consegue tomar uma iniciativa de ruptura. Tem todos os motivos do mundo. Imagina, o marido tentou seduzir a irmã, não sobra nada disso, é uma separação incontestável.

Mas ela não consegue sair porque ela se sente morta emocionalmente. O casamento é um caixão, o casamento é uma tumba. Ela se sente responsável pelo marido ter cortejado a própria irmã. Ela se sente menor, ela se sente inferiorizada e se sente tão pequena que não é capaz de enfrentar o luto, o luto daquele amor, daquele romance.

Você se sente tão desacreditado que não tem forças nem para sair do poço, sair daquele relacionamento triste, doentio, tóxico. O que você precisa fazer é se fortalecer na sua vaidade, no seu querer, no seu gostar.

Passar a adotar cursos ou passatempos, ocupar o seu tempo para se enturmar com pessoas que sejam capazes de enxergar o seu valor. Você precisa de instrumentos, outras pessoas, para se sentir importante novamente e você vai encontrar a força necessária para romper esse casulo do caos, essa ratoeira, esse labirinto em que você se meteu.

Eu não questiono que você não tenha forças, é natural não ter forças quando você vive uma década com quem vive puxando o seu tapete, com quem vive criticando você, com quem vive dissuadindo ou boicotando seus projetos. Mas tente frequentar novos grupos de convivência para se ver novamente admirado, para recuperar o gosto de viver, o gosto da sua independência, da sua autonomia.

Nesse momento você acha que não merece nada melhor, você precisa acreditar que merece uma vida melhor para mudar de vida. Meu carinho".

