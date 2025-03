Carta de intenções depois do Carnaval: quando o ano começa

O ano só começa depois do Carnaval.

Que eu não tente convencer ninguém a pedir desculpa. Que as desculpas surjam espontâneas.

Que eu possa pescar almas perdidas com meu abraço.

Que eu puxe conversa com estranhos para nunca mais sermos estranhos.

Que eu procure as estrelas e a lua além dos prédios.

Que eu ajude as pessoas sem esperar recompensa.

Que as minhas risadas sejam para me agradar.

Que eu mande flores com as raízes de minha letra.

Que eu me arrepie mais vezes do que no ano passado.