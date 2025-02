Nunca pensei que um filho  seria meu melhor conselheiro

Fica ofendido com injustiça. Reúne as distintas versões dos fatos para opinar. Dentro dele, existe uma delicadeza para conseguir que o interlocutor mude de perspectiva como se ele próprio fosse descobrindo a verdade sozinho.

Sei que ele escreve diários em caderninhos numerados. Não tenho ideia do conteúdo . Notei apenas que sua letra amadureceu com a prática da verdade. Era miúda e foi se esticando.

Foi com Vicente que eu valorizei a urgência de cumprir as promessas. Ele é torcedor do Indiana Pacers. Na sua infância, eu disse que iria levá-lo para assistir aos jogos do seu time de basquete pela NBA em Indianápolis. No ano passado, estávamos lá no Gainbridge Fieldhouse.