Não existem mais políticos como ele

Com o peso da sua palavra ao microfone, ele derrubava ministros.

Dificilmente alguém ganharia dele. Nenhum best-seller, nenhum autor estrangeiro, nenhuma celebridade local conseguia superar a sua fila de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre.

Mesmo nos momentos mais felizes, nos livros mais inspirados, ficar ao lado dele no pavilhão de autógrafos não tinha graça.

Não estou me referindo a um escritor, mas a um orador: Pedro Simon, que acaba de completar 95 anos.

Seus discursos no Senado, quando reunidos em antologia, mantinham um séquito fiel.

Não houve, no cenário gaúcho, um melhor senador do que ele. Uma vitrine de integridade e coerência que nunca trincou ou conheceu o impacto de alguma pedra.

Ele deixaria Alberto Pasqualini com inveja, Getúlio Vargas com asma, Leonel Brizola nervoso.

Sua desenvoltura na tribuna era com o corpo, os braços indo e vindo como remos de um barco.

Ele se esgoelava se necessário, sussurrava no instante de pesar, mas, principalmente, falava com o sol dos olhos miúdos e a lua das sobrancelhas espessas, gesticulando sem parar, convulsionando o tórax, bailando consigo, numa dança que poderia durar até duas horas.

Na Nova República, foi o segundo senador que por mais tempo serviu ao Congresso Nacional, com quatro mandatos (três consecutivos), somando 32 anos de defesa à democracia.

Não tem como esquecer seu discurso durante o velório do ex-presidente João Goulart, o Jango, que foi deposto pelo golpe militar de 1964 e morreu no exílio. Então deputado estadual, Simon, prostrado à beira do túmulo em São Borja, fez chorar um público de aproximadamente 50 mil pessoas.