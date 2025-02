A coragem que faltou a Ronaldinho

Com festa marcada no Olímpico para seu anúncio, Ronaldinho preferiu jogar no Flamengo. Lula Marques / Agência Brasil/Divulgação

Não é por dinheiro, não é pela boemia ou pela badalação.

Neymar volta para a Vila Belmiro por um motivo nobre: salvar o time que o lançou, mergulhado em dívidas, recém-egresso da Segunda Divisão.

Ele nem precisa fazer gol, só o seu retorno já garantirá uma receita fabulosa com venda de camisetas, público no estádio e marketing orgânico.

Pode-se falar qualquer coisa de Neymar — que ele não convence há quatro anos, que a série de lesões o afastou do estrelato, que ele deixou a carreira de canto para viver as benesses da fama, que jamais foi o mesmo do Barcelona, quando participou do inigualável trio ofensivo do futebol espanhol ao lado de Messi e Suárez —, pode-se gostar ou não gostar do maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, dar de ombro ou virar as costas, menos dizer que ele não é grato a sua origem.

Neymar demonstrou uma fidelidade que faltou a Ronaldinho Gaúcho.

Quando comunicou que voltaria a jogar no Brasil, após passagem modesta pelo Milan, em 2011, era certo e unânime que o Bruxo retornaria ao Grêmio que o revelou.

"Eu gosto tanto do Grêmio que, se fosse sempre assim, com estádio cheio e torcida apoiando, eu jogava de graça. O que vale é o amor à camisa", disse o jovem Ronaldinho, quando se sagrou campeão gaúcho em 1999.

Ele engoliria suas próprias palavras de jura eterna, quebraria sua promessa do pior jeito: abandonando o casamento no altar.

Com festa marcada no Olímpico para seu anúncio, Ronaldinho preferiu jogar no Flamengo. Desrespeitou acordo firmado com o Tricolor de Porto Alegre. A combinação foi dissimulada e maquiavélica, um leilão do passe por baixo dos panos. O Grêmio serviu de boi de piranha para negociar alto com o Maracanã.

O torcedor gremista que testemunhou seu glorioso nascimento para o esporte jamais perdoou a sua desfeita, a sua ursada. Até hoje, ele e seu irmão, Roberto de Assis Moreira, que também jogou no Grêmio, são figuras controvertidas no Estado.

Neymar experimentou dilema semelhante ao de Ronaldinho, só que fez o certo, cravou um final feliz e romântico entre ele e sua base.

É quase um remake daquele enredo e drama — atletas de 32 anos, no auge da carreira, regressam ao clube de sua formação e projeção exatamente depois de 12 anos de protagonismo no futebol europeu.

O craque santista também tinha proposta do Flamengo, poderia enriquecer muito mais na Gávea, desfilar em campo para a torcida mais numerosa do mundo, porém optou pela magia do bairrismo: desenterrar do ostracismo e da sombra o manto dez de Pelé.

No Peixe, a princípio, vai ganhar 2,4% do que recebia no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Lá ele embolsava 6,6 milhões de euros mensais (cerca de R$ 40 milhões). Agora a remuneração de Neymar será de 160 mil euros (cerca de R$ 970 mil), o que representa uma queda de 97,6% no valor quando comparado ao time saudita, que o contratou em agosto de 2023.

E Neymar sempre teve salários astronômicos: no PSG, tinha um contrato de 30 milhões de euros anuais (R$ 111 milhões, à época) e, no Barcelona, o jogador faturava 15 milhões de euros por ano, o que equivalia a R$ 53 milhões no período.

Ou seja, sua escolha foi por amor. Se serão cinco meses ou cinco anos, tanto faz, ele devolveu o protagonismo das transmissões esportivas para o país, criou uma nova esperança e curiosidade.