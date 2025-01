A senha da mala cinza

A senha que sabíamos de cor não funcionava. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Quando o casal se ama, gafes são histórias divertidas.

O medo logo vira crise de riso.

A apreensão logo vira cumplicidade.

As falhas se tornam repertório de como o par se compreende e se ampara.

Talvez nem a alegria seja tão inesquecível quanto passar vergonha junto.

É um elo inquebrantável de humanidade e simpatia, uma prova simbólica da ausência de competição. Pois nenhum dos dois pretende ser melhor do que o outro e contar vantagem, mas demonstrar um esforço para ser melhor para o outro, apesar dos defeitos, na complementação de personalidades.

Estávamos chegando ao hotel de Miami depois de longa noite de viagem. O primeiro impulso brazuca é cair no mar e não desperdiçar a estada em dólares. Ninguém cogitava dormir ou recuperar o jet lag.

Só que não acertávamos a senha para abrir a mala cinza de Beatriz.

A senha que sabíamos de cor não funcionava.

Desandamos a assistir a tutoriais no YouTube, mas as lições soavam enigmáticas e misteriosas. O código deixava marquinhas, e precisávamos encontrar diferenças entre as sombras dos números sob a luz do celular.

Desistimos dessa operação 007. Não atingimos tanta perspicácia. A facilidade dos instrutores dos vídeos nos irritava ainda mais.

Beatriz decidiu buscar o auxílio da recepção. De tanto apertar 9 ou 1, acabou por ligar para a polícia. Até entender que era a polícia, não a recepção do hotel, demorou bastante. Ela já tinha exposto toda a narrativa da mala travada. Desligou por constrangimento pelo engano. Bateu literalmente o telefone no gancho, sem se despedir.

Daí eu falei que a polícia poderia nos rastrear, que tudo o que ela havia dito talvez fosse interpretado como um pedido de socorro disfarçado, que o encerramento abrupto da ligação fez a conversa parecer muito suspeita.

Nossa preocupação multiplicou de tamanho. Beatriz apenas desejava trocar de roupa e ir para a praia. Eu já estava de sunga. A novela se arrastava contra os nossos propósitos.

Minha esposa foi procurar ajuda no corredor, explicou a situação para a camareira. Ela prometeu providenciar técnicos do hotel.

Eu permaneci com a mala no meu colo, testando códigos. Comecei a fazer infinitas versões de fileira a fileira.

De repente, entraram no quarto três capangas, três armários, e ficamos em dúvida se era a polícia ou o hotel.

Graças a Deus eram representantes do hotel. Eles avançaram na minha direção. Deduzi que destruiriam a mala. De qualquer forma, no desespero, segui tentando números aleatórios, até que a mala abriu. Houve o clic redentor.

Eu gritei:

— I did it! [Eu consegui!]

Só que os funcionários pensavam que eu estava pelado segurando a mala na poltrona. Do ponto de visão deles, não me viam de sunga, as pernas e o peito se mostravam livres.

Foi quando um deles exclamou, fechando os olhos com as mãos: