As escolas municipais de Porto Alegre terão 180 dias para substituir as tradicionais sirenes por toques musicais e visuais. O prefeito em exercício Mauro Pinheiro sancionou a lei na sexta-feira (12). O objetivo é evitar o desconforto a quem tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), extremamente suscetível ao dispositivo usado nos colégios para marcar a transição de disciplinas, a troca de professores e o recreio.