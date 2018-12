Mimos Vou vestir minha mãe com papel-presente Não sei se a minha mãe gosta mais do presente ou do papel-presente. Ela só elogia a embalagem. Em vez de provar ou experimentar o regalo, prioriza tirar o durex ou a etiqueta para não rasgar a textura. É uma cirurgia que somente ela tem o domínio - sua unha é um bisturi.