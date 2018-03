COISA DE MÃE A cadeirinha amarela de praia Durante as cinco horas da prova, ela permaneceu parada na frente da escola, sentada em sua modesta cadeirinha de praia, desfiando o terço sem parar, do crucifixo às pedras, das pedras ao crucifixo. Não arredou o pé dali até aparecer com os canhotos das respostas