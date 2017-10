Vestimos a tristeza e o luto com pena de nossos dias sem aquele riso e aquela voz que enchia os nossos ouvidos de promessas. Quando o outro falece, enfrentamos os nossos limites, as nossas verdades sem esperança alguma. A verdade é tão pequena e feia quando não há mais tempo para fazer diferente.

Mas a morte que mais dói é a que não dói, é a morte constrangida de alguém com quem brigamos. Alguém com quem a gente não se dava bem. Lamenta-se a vergonha da inimizade. Até ir ao enterro ou ao velório surge como uma hipocrisia. Seremos apontados pelos outros como impostores na festa do céu. Faltará coerência para brindarmos o último cálice das pálpebras.