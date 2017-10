A vó sempre passava um paninho nela toda manhã enquanto encerava de lustra-móveis o resto da madeira. Existia no rótulo o desenho de uma maçã, espécie de único Apple da vida analógica do Interior.

Eu, menino, esperava. Logo que me acordava durante as minhas férias lá, verdadeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo, corria para ver se os avós haviam feito a sua comemoração secreta.