A Câmara dos Deputados aprovou por 255 votos a favor, 105 contra e uma abstenção a medida provisória que altera as regras do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), entre elas a obrigatoriedade do aluno começar a pagar o financiamento logo após a formatura. Hoje há um prazo de carência de 18 meses. O texto agora vai ao Senado.